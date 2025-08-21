ua en ru
ВСУ провели спецоперацию в Джанкое: поражены российские поезда с горючим

Джанкой, Четверг 21 августа 2025 13:03
ВСУ провели спецоперацию в Джанкое: поражены российские поезда с горючим Фото: поражен подвижной состав врага и нарушено обеспечение (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Силы специальных операций ВС Украины в ночь на 21 августа успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Спецоперация: нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму", - пояснили военные.

По данным Генштаба, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой.

ВСУ провели спецоперацию в Джанкое: поражены российские поезда с горючим

Операция состоялась в ночь на 21 августа, когда спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.

"В результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск. Силы специальных операций: Всегда за чертой!", - добавили в штабе.

Заметим, что ранее сегодня стало известно, что украинская разведка провела уникальную атаку в районе Железного Порта.

Военные рассказали, что дрон с лазерной подсветкой навел ракету по катеру РФ, уничтожив его вместе со всем экипажем.

Стоит отметить и то, что за минувшие сутки украинские военные отбили почти 190 вражеских атак. Больше всего боевых действий враг проводил на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Подробнее о ситуации по каждому из направлений, можно узнать в материале РБК-Украина.

Крым Джанкой Война России против Украины
