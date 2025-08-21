РФ атаковала завод американской компании в Мукачево: растет количество пострадавших

Сегодня ночью россияне атаковали ракетами Закарпатскую область. Под удар попал завод американской компании по производству бытовых приборов в Мукачево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого в эфире телемарафона, главы МИД Андрея Сибиги и пресс-службу ГСЧС Украины.

По словам Билецкого, две ракеты типа "Калибр" попали по объекту около 04:40. В результате атаки пострадали 12 работников предприятия, всех госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней тяжести.

ГСЧС уточнила, что всего ранены по меньшей мере 15 человек. На территории завода вспыхнул масштабный пожар площадью около 7 тысяч квадратных метров. Спасатели продолжают ликвидацию огня, ситуация находится под контролем.

Как пояснил министр иностранных дел Андрей Сибига, под удар попал крупный американский производитель электроники.

Он отметил, что объект является полностью гражданским и не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.

"Это не первое нападение России на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак", - заявил Сибига.

Фото: спасатели показали кадры после ударов по Мукачево (t.me/dsns_telegram)