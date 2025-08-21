Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он медлил с разрешением Украине бить американским оружием вглубь России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил в своей соцсети TruthSocial .

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну захватчиков. Это как большая команда в спорте, которая имеет фантастическую защиту, но которой не позволяют играть в атакующем стиле. Нет шансов на победу!", - написал Трамп.

Так же, по словам американского лидера, и с Украиной и Россией

"Абсолютно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отбиваться, только защищаться. Как это сработало? В любом случае, эта война никогда бы не состоялась, если бы я был президентом - НУЛЕВЫЕ ШАНСЫ. Интересные времена впереди!", - отметил он.

Напомним, Украина после начала полномасштабного вторжения РФ несколько лет просила у США американское дальнобойное оружие, а затем и разрешение применять его по вражеским тылам на российской территории.

Однако тогдашний президент США Джо Байден предоставил окончательное разрешение на удары по РФ лишь под самый конец своего президентского срока осенью 2024 года.