Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он медлил с разрешением Украине бить американским оружием вглубь России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил в своей соцсети TruthSocial.
"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну захватчиков. Это как большая команда в спорте, которая имеет фантастическую защиту, но которой не позволяют играть в атакующем стиле. Нет шансов на победу!", - написал Трамп.
Так же, по словам американского лидера, и с Украиной и Россией
"Абсолютно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отбиваться, только защищаться. Как это сработало? В любом случае, эта война никогда бы не состоялась, если бы я был президентом - НУЛЕВЫЕ ШАНСЫ. Интересные времена впереди!", - отметил он.
Напомним, Украина после начала полномасштабного вторжения РФ несколько лет просила у США американское дальнобойное оружие, а затем и разрешение применять его по вражеским тылам на российской территории.
Однако тогдашний президент США Джо Байден предоставил окончательное разрешение на удары по РФ лишь под самый конец своего президентского срока осенью 2024 года.
Что говорил Трамп об ударах по территории РФ
Напомним, ранее издание Financial Times писало о том, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы призвал Украину активизировать удары по территории РФ и поинтересовался, сможет ли Киев нанести удар по Москве.
Зеленский якобы ответил Трампу, что такие удары возможны при наличии соответствующего оружия.
Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что американский лидер "просто задал вопрос" и не призывал к убийствам.
Она заверила, что Трамп работает над тем, чтобы остановить убийства в войне РФ против Украины.
Сам Трамп заявлял, что Украине не следует наносить удары по Москве.