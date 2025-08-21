ua en ru
Военные получат еще 14 дней отпуска: Зеленский подписал закон

Четверг 21 августа 2025 20:21
Военные получат еще 14 дней отпуска: Зеленский подписал закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует как минимум 15 дней отпуска военным. Кроме того, они смогут получить дополнительные 14 дней отдыха.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Согласно документу, 15 дней отпуска теперь предоставляются обязательно, а остальные 15 дней (из общих 30 дней на календарный год) - в зависимости от возможностей конкретного подразделения.

Документ также предусматривает ряд нововведений. В частности, участники боевых действий смогут воспользоваться дополнительными 14 днями отпуска, норма о которых ранее не действовала во время военного положения.

Кроме того, контрактники в возрасте от 18 до 24 лет, которые не имеют высшего образования и учатся, получат право на отпуск для сдачи экзаменов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования.

Отпуска для военных

В конце июля Зеленский сообщил, что вместе с военным командованием принял решение предоставить украинским военным дополнительные 15 дней отпуска. По его словам, эта норма начнет действовать уже в августе.

Позже Палиса рассказал, что также разрабатывают механизм, по которому военным будут компенсировать неиспользованные дни отпуска не после увольнения со службы, а ежегодно.

Кроме того, он напомнил, что военнослужащие имеют право еще на 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам, а при необходимости к любому виду отпуска добавляется время на дорогу.

