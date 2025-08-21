ua en ru
Остановится в двух областях и выйдет из трех: СМИ раскрыли новые требования Путина об Украине

Четверг 21 августа 2025 19:25
Остановится в двух областях и выйдет из трех: СМИ раскрыли новые требования Путина об Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул новые требования для завершения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания, знакомые с позицией Кремля, сообщили, что в новом предложении Путин настаивает, чтобы Киев вывел войска из тех частей Донбасса, которые до сих пор находятся под украинским контролем. Зато Москва готова зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге - в Запорожской и Херсонской областях.

В то же время Россия якобы согласилась отказаться от небольших территорий в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, которые сейчас оккупирует.

Несмотря на это, разногласия между сторонами остаются критическими. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не откажется от международно признанных территорий и не уйдет с Донбасса, который выполняет роль "крепости", сдерживающей российские войска.

"Если речь идет о просто уходе с востока - мы не можем этого сделать. Это вопрос выживания нашей страны", - сказал он.

Зеленский также напомнил, что курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции, и только Украина и Альянс будут решать этот вопрос, а не Россия.

В Белом доме и НАТО пока воздержались от комментариев. В то же время эксперты отмечают: требование Кремля об уходе Украины с Донбасса является абсолютно неприемлемым для Киева как в политическом, так и в стратегическом плане.

Требования Кремля

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Аляске озвучил ряд условий для завершения войны против Украины, среди которых - территориальные уступки.

По данным Reuters, Москва готова отказаться от части оккупированных земель в Харьковской и Сумской областях, взамен требуя от Украины уступить территории на востоке, в частности в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский во время переговоров с Трампом не исключил обсуждения этого вопроса, но подчеркнул, что решение о возможном обмене территориями должно приниматься только с учетом воли украинского народа.

