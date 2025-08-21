ua en ru
Зачистили шесть пунктов: Сырский рассказал, как ВСУ срезают Добропольский выступ

Украина, Четверг 21 августа 2025 17:35
UA EN RU
Зачистили шесть пунктов: Сырский рассказал, как ВСУ срезают Добропольский выступ Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский посетил Покровское направление. В частности он побывал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сырского.

"Мое особое внимание - тем участкам фронта, где тяжелее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе", - написал он.

Сырский отметил, что несмотря на численное преимущество россиян, задействованные на направлении подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины уже зачистили шесть населенных пунктов и ликвидировали сотни российских солдат.

"Заслушал доклады командиров об особенностях оперативной обстановки, проблемных вопросах и потребностях подразделений. Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача - эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизнь защитников Украины", - написал генерал.

Сырский добавил, что очень результативно отработали в операционной зоне отдельной территориальной группировки "Донецк" подразделения вновь созданных армейских корпусов. Они приняли свои полосы ответственности и уничтожают россиян.

Фото: главком ВСУ Александр Сырский

Бои возле Доброполья

Напомним, что 11 августа аналитический проект DeepState заявил о прорыве армии РФ в районе Доброполья. По данным аналитиков, враг подошел к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" подтвердили, что на этом направлении враг пытается действовать малыми группами, используя численное преимущество и обход первой линии обороны. Однако в последние дни украинские защитники восстановили ряд ранее утраченных позиций.

Позже в Генштабе сообщили, что в период с 4 по 16 августа в Донецкой области было зачищено несколько населенных пунктов - Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский также заявил, что враг пытался развить успех у Доброполья, воспользовавшись сложной местностью и отсутствием сплошной линии фронта. Однако после переброски украинских подразделений "победное настроение" россиян изменилось на отчаяние.

Больше подробностей о ситуации вокруг Доброполья - читайте в материале РБК-Украина "Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия".

