Зачистили шесть пунктов: Сырский рассказал, как ВСУ срезают Добропольский выступ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский посетил Покровское направление. В частности он побывал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сырского.
"Мое особое внимание - тем участкам фронта, где тяжелее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе", - написал он.
Сырский отметил, что несмотря на численное преимущество россиян, задействованные на направлении подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины уже зачистили шесть населенных пунктов и ликвидировали сотни российских солдат.
"Заслушал доклады командиров об особенностях оперативной обстановки, проблемных вопросах и потребностях подразделений. Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача - эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизнь защитников Украины", - написал генерал.
Сырский добавил, что очень результативно отработали в операционной зоне отдельной территориальной группировки "Донецк" подразделения вновь созданных армейских корпусов. Они приняли свои полосы ответственности и уничтожают россиян.
Бои возле Доброполья
Напомним, что 11 августа аналитический проект DeepState заявил о прорыве армии РФ в районе Доброполья. По данным аналитиков, враг подошел к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.
В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" подтвердили, что на этом направлении враг пытается действовать малыми группами, используя численное преимущество и обход первой линии обороны. Однако в последние дни украинские защитники восстановили ряд ранее утраченных позиций.
Позже в Генштабе сообщили, что в период с 4 по 16 августа в Донецкой области было зачищено несколько населенных пунктов - Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский также заявил, что враг пытался развить успех у Доброполья, воспользовавшись сложной местностью и отсутствием сплошной линии фронта. Однако после переброски украинских подразделений "победное настроение" россиян изменилось на отчаяние.
