Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов россиян

Ночью взрывы раздавались на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростове и на базе горюче-смазочных материалов в Воронежской области. Также поражены склад беспилотников и логистическая база армии РФ в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

В ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими обороны нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области. Это один из главных поставщиков топлива для юга России и обеспечивает военные части агрессора.

Резервуары завода вмещают более 210 тысяч кубических метров. В Генштабе доложили о многочисленных взрывах после поражения цели.

Кроме того, зафиксированы попадания по базе горюче-смазочных материалов в Воронежской области РФ, что также влияет на логистические ресурсы российских войск.

Результаты огневого поражения уточняются, однако атака уже существенно снизила потенциал противника в поставках горючего и использовании дронов.

Склад БПЛА и логистическая база

Параллельно подразделения Сил специальных операций атаковали склад беспилотных летательных аппаратов и логистический хаб во временно оккупированном Донецке. Удар привел к многочисленным взрывам и существенно ограничил возможности врага по БПЛА дальнего действия.