Кабмин поручил устанавливать солнечные панели на крышах школ, больниц и не только
В Украине будут устанавливать солнечные панели на крышах административных зданий, больниц и школ. Соответствующее поручение дал Кабинет министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина и постоянного представителя Кабминаа в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Шмыгаль рассказал, что сегодня, 9 августа, правительство приняло решение про активизацию программы установки альтернативной энергии в админзданиях, больницах и школах.
"Речь, прежде всего, о солнечных панели на крышах, а также установах хранения энергии. Эта задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ автономны", - добавил премьер.
При этом Мельничук уточнил, что решением Кабмина поручается обеспечить установку солнечных панелей и установох хранения электроэнергии в период до 31 декабря 2025 года.
Финансирование будет совершаться за счет международной технической и гуманитарной помощи негосударственных фондов поддержки развития возобновляемых источников энергии, а также других не запрещенных законодательством источников финансирования.
Проблемы с генерацией в Украине
Напомним, с начала весны российские оккупанты нанесли ряд ударов по энергетическим объектам Украины. Из-за этого уровень генерации в стране резко снизился, что привело к дефициту в энергосистеме.
На этом фоне в Украине начали развивать возобновляемые источники энергии. По стране устанавливают солнечные электростанции и ветряные электростанции.
Более детально о том, сколько стоят солнечные панели и как можно получить от государства субсидию при их покупке, - в материале РБК-Украина (проекта Styler).
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