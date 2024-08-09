Кабмин поручил устанавливать солнечные панели на крышах школ, больниц и не только

В Украине будут устанавливать солнечные панели на крышах административных зданий, больниц и школ. Соответствующее поручение дал Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина и постоянного представителя Кабминаа в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

Шмыгаль рассказал, что сегодня, 9 августа, правительство приняло решение про активизацию программы установки альтернативной энергии в админзданиях, больницах и школах.

"Речь, прежде всего, о солнечных панели на крышах, а также установах хранения энергии. Эта задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ автономны", - добавил премьер.

При этом Мельничук уточнил, что решением Кабмина поручается обеспечить установку солнечных панелей и установох хранения электроэнергии в период до 31 декабря 2025 года.

Финансирование будет совершаться за счет международной технической и гуманитарной помощи негосударственных фондов поддержки развития возобновляемых источников энергии, а также других не запрещенных законодательством источников финансирования.