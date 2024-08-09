США объявили новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 9 августа, объявили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

"Этот пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 125 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее насущнейших потребностей, в том числе: средства противовоздушной обороны; многофункциональные РЛС для выявления и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие", - отметили в Пентагоне.

Помощь для Украины от США

Напомним, последний раз США выделяли военную помощь для Украины 29 июля.

Тогда США предоставили Украине вооружение в рамках двух пакетов военной помощи. Туда вошли ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Перед этим США выделили пакет военной помощи Украине на 225 млн долларов 11 июля. Он был ключевым для Украины, поскольку в него вошла одна система противовоздушной обороны Patriot.

Также в пакет вошли снаряды NASAMS, боеприпасы HIMARS и не только.

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