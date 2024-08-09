Минус 700 КАБов и не только. Украина ударила по аэродрому "Липецк", где базируются МиГ-31 и Сушки

В ночь на 9 августа Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и Силами специальных операций нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2".

По данным источников, на аэродроме находилось несколько десятков истребителей, вертолеты и склады с более 700 управляемыми авиабомбами.

Атака украинских дронов вызвала мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Отмечается, что большинство самолетов, размещенных на аэродроме "Липецк-2", не успели взлететь до удара.

"СБУ в сотрудничестве с Силами обороны продолжает методическую работу по уничтожению авиационной логистики россиян, чтобы у врага не было возможности бомбить управляемыми авиабомбами (КАБ) украинские города. В начале августа мы уничтожили истребители и авиабомбы на аэродроме "Морозовск", а сегодня очередь дошла до "Липецка-2", - сообщил источник в СБУ.

Вместе с тем Генштаб ВСУ сообщил, что в результате атаки на российский аэродром были поражены склады с КАБами и несколько других важных объектов в районе аэропорта. На месте удара возник сильный пожар, было зафиксировано несколько источников возгорания и многократную детонацию.

Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31, которые относятся к воздушно-космическим силам РФ. Детали о результатах удара пока уточняются.

Удары по ракетным дивизионам РФ

Кроме того, украинские подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, были поражены три радара противника: два от комплексов С-350 и один от С-300.

Подтверждено точное уничтожение одного из радаров ЗРК С-350, а информация о других целях пока уточняется. После ударов все три радара врага прекратили свою работу.