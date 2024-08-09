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СБУ второй раз за неделю отработала FPV-дроном по вражескому вертолету, - источник (видео)

Пятница 09 августа 2024 11:42
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СБУ второй раз за неделю отработала FPV-дроном по вражескому вертолету, - источник (видео) Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины второй раз за неделю атаковали вражеский вертолет FPV-дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Вертолет был атакован в момент его полета в Курской области Российской Федерации.

Пока другие подробности поражения не раскрываются, впрочем, судя по видео, вертолет получил удар по хвостовой части.

Также стоит добавить, что только недавно спецподразделение СБУ "Альфа" поразило дроном вертолет россиян над Курской областью.

Атаки Сил обороны

В начале августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области. Тогда же были поражены склады с боеприпасами, где враг хранил управляемые авиационные бомбы (КАБ).

В частности, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны, 3 августа, атаковало дронами нефтебазу на территории комбината "Атлас" Росрезерва, которая поставляла топливо оккупантам на востоке нашей страны.

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