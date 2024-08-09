ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГУР провело рейд на Кинбурнскую косу, уничтожены десятки россиян и их техника (видео)

Пятница 09 августа 2024 18:14
UA EN RU
ГУР провело рейд на Кинбурнскую косу, уничтожены десятки россиян и их техника (видео) Иллюстративное изображение (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 августа, спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины совершили рейд на временно оккупированную врагом Кинбурнскую косу. Во время операции были уничтожены десятки россиян и их техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР Министерства обороны Украины.

Во время рейда на Кинбурнскую косу спецназовцы уничтожили:

  • шесть единиц бронированной техники врага;
  • около трех десятков захватчиков.

На косе воины атаковали укрепления врага на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал", "Памятник Суворова".

Возле позиции "Памятник Суворова" бойцы установили боевой флаг ГУР.

ГУР провело рейд на Кинбурнскую косу, уничтожены десятки россиян и их техника (видео)

Фото: Кинбурнская коса (Google maps)

Операцию провели подразделения: "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности.

"Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины", - добавили в разведке.

Операция ГУР

Также стоит упомянуть об операции ГУР на Тендеровской косе, которая состоялась 6 августа. Тогда же бойцы высадились на косу и уничтожили несколько единиц техники россиян, а также их фортификации. В частности враг также понес потери и среди личного состава.

Как рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочка, украинские разведчики, кроме известных операций, также уже выполнили ряд тайных задач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев