Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины

Литва в августе передаст Украине "значительный" пакет военной помощи, в который, в частности, войдут системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"В скором времени Литва передаст критически необходимые системы противовоздушной обороны малой дальности Украине, таким образом вклад в коалицию средств противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, в которой также принимает участие Литва. Также ежедневно будем передавать другую военную технику, вооружение и системы, необходимые на поле боя Наша поддержка - это инвестиция в нашу собственную безопасность", - отметил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В новый пакет войдут:

14 бронетранспортеров М113;

ЗРК малой дальности с ракетами;

системы борьбы с беспилотниками;

вездеходы с запчастями;

грузовые прицепы;

20-тонные телескопические погрузчики;

фронтальные погрузчики;

винтовки;

боеприпасы;

дымовые заряды.

Отмечается, что в течение 2024 года Литва по запросу Украины передавала, в частности, боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577 и M113, системы для борьбы с дронами, шведские противотанковые гранатометы "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, разобран на учебно-боевой самолет L-39ZA Albatros, генераторы и другое снабжение.

С начала полномасштабной войны Литва передала Украине военную помощь в 641 млн долларов.