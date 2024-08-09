Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины
Литва в августе передаст Украине "значительный" пакет военной помощи, в который, в частности, войдут системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
"В скором времени Литва передаст критически необходимые системы противовоздушной обороны малой дальности Украине, таким образом вклад в коалицию средств противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, в которой также принимает участие Литва. Также ежедневно будем передавать другую военную технику, вооружение и системы, необходимые на поле боя Наша поддержка - это инвестиция в нашу собственную безопасность", - отметил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
В новый пакет войдут:
- 14 бронетранспортеров М113;
- ЗРК малой дальности с ракетами;
- системы борьбы с беспилотниками;
- вездеходы с запчастями;
- грузовые прицепы;
- 20-тонные телескопические погрузчики;
- фронтальные погрузчики;
- винтовки;
- боеприпасы;
- дымовые заряды.
Отмечается, что в течение 2024 года Литва по запросу Украины передавала, в частности, боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577 и M113, системы для борьбы с дронами, шведские противотанковые гранатометы "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, разобран на учебно-боевой самолет L-39ZA Albatros, генераторы и другое снабжение.
С начала полномасштабной войны Литва передала Украине военную помощь в 641 млн долларов.
Помощь Украине от Литвы
Отметим, Литва является одним из главных союзников Украины и начала оказывать поддержку Киеву с начала полномасштабного вторжения России.
Вильнюс оказывает не только финансовую и гуманитарную, но и военную помощь.
Так, в июне Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.
В апреле Литва передала бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и амуницию.
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