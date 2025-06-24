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РФ ночью массированно атаковала Краматорск дронами "Герань-2": какие последствия

Вторник 24 июня 2025 08:55
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РФ ночью массированно атаковала Краматорск дронами "Герань-2": какие последствия Иллюстративное фото: РФ ночью массированно атаковала Краматорск (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на вторник, 24 июня, массированная атаковала город Краматорск, что в Донецкой области, ударными дронами "Герань-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

По его данным, около 02:42 город был атакован шестью ударными беспилотниками "Герань-2".

Российские войска нанесли удары по территории предприятий города.

"По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем последствия разрушений и повреждений", - сообщил Гончаренко.

Что известно о Краматорске

Краматорск - промышленный и административный город на востоке Украины, расположенный в Донецкой области. До 2014 года город был частью промышленного центра Донбасса, а после начала российской агрессии стал временным административным центром Донецкой области под контролем Украины.

Город неоднократно становился мишенью для обстрелов со стороны российской армии. Один из самых трагических эпизодов произошел в апреле 2022 года, когда в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу погибли десятки гражданских

Удар по Краматорску 21 июня

Вечером субботы, 21 июня, российские войска нанесли серии авиаударов по Краматорску.

Тогда Гончаренко сообщил о семи вражеских ударах, которые пришлись на промышленные объекты и жилые кварталы Краматорска. Один из боеприпасов попал в многоэтажку. По состоянию на ночь 22 июня было известно об одном пострадавшем.

В прокуратуре уточнили, что город подвергся авиаударам. Один из снарядов частично разрушил четырехэтажный жилой дом.

По обновленным данным было известно, что четыре человека погибли, еще четыре получили ранения.

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