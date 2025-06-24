ua en ru
Вт, 24 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ПАСЕ призвала Россию создать механизм постоянного обмена пленными с Украиной

Вторник 24 июня 2025 22:15
UA EN RU
ПАСЕ призвала Россию создать механизм постоянного обмена пленными с Украиной Фото: Украина и Россия провели обмен военнопленными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об освобождении украинских военнопленных. В частности, Россию призвали создать специальный механизм обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

В резолюции ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу тяжелого положения украинских военнопленных, "подвергающихся казням, широко распространенным и систематическим пыткам, а также бесчеловечному и унизительному обращению, что равносильно военным преступлениям и преступлениям против человечности".

На этом фоне Парламентская ассамблея призвала международное сообщество к срочному вмешательству и настоятельно призвала все государства поддержать переговоры с целью ускорения освобождения и возвращения всех военнопленных.

Также ПАСЕ обратилась к России с призывом соблюдать международные права человека и гуманитарное право, а также уважать все условия содержания военнопленных. Речь о:

  • создании специальных мест интернирования, включая лагеря для военнопленных и временные и постоянные транзитные лагеря;
  • обеспечении пленных достаточным питанием, водой и медицинской помощью;
  • предоставления пленным возможности общаться со своими семьями.

В резолюции призвали к созданию "структурированного постоянного механизма", который позволит оперативно, безопасно и регулярно идентифицировать, отслеживать, освобождать и возвращать всех военнопленных.

При этом ПАСЕ призывает все государства преследовать российских должностных лиц, причастных к военным преступлениям и другим преступлениям.

Обмен пленными Украины и РФ

Напомним, во время двух раундов переговоров между в Стамбуле Украина и Россия договаривались о больших обменах военнопленными.

В частности, за последнюю неделю прошло несколько раундов обмена пленными.

20 июня Украине удалось вернуть домой раненых и тяжелобольных защитников. Точное их количество публично не раскрывают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПАСЕ Обмен пленными Война в Украине
Новости
Целенаправленная атака или психологический террор? Эксперт назвал цель удара РФ по Днепру
Целенаправленная атака или психологический террор? Эксперт назвал цель удара РФ по Днепру
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины