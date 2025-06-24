ПАСЕ призвала Россию создать механизм постоянного обмена пленными с Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

В резолюции ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу тяжелого положения украинских военнопленных, "подвергающихся казням, широко распространенным и систематическим пыткам, а также бесчеловечному и унизительному обращению, что равносильно военным преступлениям и преступлениям против человечности".

На этом фоне Парламентская ассамблея призвала международное сообщество к срочному вмешательству и настоятельно призвала все государства поддержать переговоры с целью ускорения освобождения и возвращения всех военнопленных.

Также ПАСЕ обратилась к России с призывом соблюдать международные права человека и гуманитарное право, а также уважать все условия содержания военнопленных. Речь о:

создании специальных мест интернирования, включая лагеря для военнопленных и временные и постоянные транзитные лагеря;

обеспечении пленных достаточным питанием, водой и медицинской помощью;

предоставления пленным возможности общаться со своими семьями.

В резолюции призвали к созданию "структурированного постоянного механизма", который позволит оперативно, безопасно и регулярно идентифицировать, отслеживать, освобождать и возвращать всех военнопленных.

При этом ПАСЕ призывает все государства преследовать российских должностных лиц, причастных к военным преступлениям и другим преступлениям.