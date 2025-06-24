ua en ru
Вт, 24 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Создадут трибунал по агрессии РФ: Зеленский и Берсе подпишут историческое соглашение

Вторник 24 июня 2025 17:35
UA EN RU
Создадут трибунал по агрессии РФ: Зеленский и Берсе подпишут историческое соглашение Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подпишут соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины в Страсбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Как сообщили в ведомстве, Комитет министров Совета Европы сегодня уполномочил Генерального секретаря Берсе подписать соглашение, которое включает Устав Специального трибунала.

"Справедливость для Украины не будет ждать", - заявил Берсе накануне завтрашнего подписания.

По его словам, впервые создается специальный международный трибунал для рассмотрения преступлений агрессии.

"Этот трибунал, созданный в рамках Совета Европы, привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы не основывается на молчании или безнаказанности, а на законе, принципах и действиях", - сказал он.

Известно, что Комитет министров завершил работу над юридическими текстами, лежащими в основе Специального трибунала. А также завершил подготовительную работу по расширенному частичному соглашению, которое позволит широкому кругу сторон, включая членов и нечленов Совета Европы, а также Европейский Союз, поддерживать и помогать в управлении трибуналом.

Что известно о трибунале

Специальный трибунал создадут в рамках Совета Европы для привлечения к ответственности высших должностных лиц за преступление агрессии против Украины. Речь идет о незаконном применении военной силы против другого государства, что является грубым нарушением Устава ООН.

Сейчас Международный уголовный суд имеет полномочия расследовать только военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине. Но из-за ограничения его юрисдикции он не может рассматривать именно преступление агрессии. Новый трибунал призван устранить этот пробел в международном правосудии.

"Ключевые юридические документы, лежащие в основе Специального трибунала, теперь могут быть рассмотрены сторонами, заинтересованными в присоединении к Расширенному частичному соглашению. Комитет министров продолжит обсуждение этого вопроса, когда государства изъявят желание принять участие", - сказано в сообщении.

Среди приоритетов Совета Европы в отношении Украины, которая входит в организацию с 1995 года, - создание Реестра убытков, который уже получил более 34 тысяч обращений, а также работа над запуском Комиссии по рассмотрению этих заявлений и Специального трибунала для расследования преступления агрессии.

Европейский суд по правам человека остается единственной международной судебной инстанцией, которая рассматривает дела о нарушении прав человека, связанные с полномасштабной агрессией России против Украины.

Спецтрибунал по преступлениям РФ

Напомним, в начале мая во Львове состоялась встреча министров иностранных дел стран, которые поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. По ее итогам участники достигли политической договоренности о запуске такого механизма.

Основная цель трибунала - привлечение к ответственности российского диктатора Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников за развязывание войны против Украины.

Стоит напомнить, что Международный уголовный суд (МУС) не имеет юрисдикции в отношении данных преступлений, поскольку Россия не является участницей Римского статута, а Украина не была полноправным членом на момент вторжения.

Поэтому новый трибунал заполняет правовой вакуум, позволяя расследовать и преследовать лиц, ответственных за агрессию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Трибунал против России Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)
Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины