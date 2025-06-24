Создадут трибунал по агрессии РФ: Зеленский и Берсе подпишут историческое соглашение

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подпишут соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины в Страсбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Как сообщили в ведомстве, Комитет министров Совета Европы сегодня уполномочил Генерального секретаря Берсе подписать соглашение, которое включает Устав Специального трибунала.

"Справедливость для Украины не будет ждать", - заявил Берсе накануне завтрашнего подписания.

По его словам, впервые создается специальный международный трибунал для рассмотрения преступлений агрессии.

"Этот трибунал, созданный в рамках Совета Европы, привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы не основывается на молчании или безнаказанности, а на законе, принципах и действиях", - сказал он.

Известно, что Комитет министров завершил работу над юридическими текстами, лежащими в основе Специального трибунала. А также завершил подготовительную работу по расширенному частичному соглашению, которое позволит широкому кругу сторон, включая членов и нечленов Совета Европы, а также Европейский Союз, поддерживать и помогать в управлении трибуналом.

Что известно о трибунале

Специальный трибунал создадут в рамках Совета Европы для привлечения к ответственности высших должностных лиц за преступление агрессии против Украины. Речь идет о незаконном применении военной силы против другого государства, что является грубым нарушением Устава ООН.

Сейчас Международный уголовный суд имеет полномочия расследовать только военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине. Но из-за ограничения его юрисдикции он не может рассматривать именно преступление агрессии. Новый трибунал призван устранить этот пробел в международном правосудии.

"Ключевые юридические документы, лежащие в основе Специального трибунала, теперь могут быть рассмотрены сторонами, заинтересованными в присоединении к Расширенному частичному соглашению. Комитет министров продолжит обсуждение этого вопроса, когда государства изъявят желание принять участие", - сказано в сообщении.

Среди приоритетов Совета Европы в отношении Украины, которая входит в организацию с 1995 года, - создание Реестра убытков, который уже получил более 34 тысяч обращений, а также работа над запуском Комиссии по рассмотрению этих заявлений и Специального трибунала для расследования преступления агрессии.

Европейский суд по правам человека остается единственной международной судебной инстанцией, которая рассматривает дела о нарушении прав человека, связанные с полномасштабной агрессией России против Украины.