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Путин готовится к нападению на страны НАТО: Bloomberg просчитало последствия

Москва, Вторник 24 июня 2025 09:14
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Путин готовится к нападению на страны НАТО: Bloomberg просчитало последствия Фото: Путин готовит новую войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экономические модели Bloomberg Economics показываю т потери мирового ВВП до 1,5 трлн долларов в случае полномасштабной войны России против Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Россия наращивает военную мощь

Как отмечается в публикации, Российская Федерация активно наращивает производство артиллерийских снарядов, дронов и ракет. Объемы производства скоро превысят спрос, даже с учетом украинского фронта.

Дополнительную тревогу вызвали совместные действия США и Израиля против Ирана - союзника Москвы. Путин выглядит более уверенным и готовым отстаивать расширенные амбиции.

Гарантии НАТО

Перед стартом саммита в Гааге Дональд Трамп должен подтвердить приверженность статьи 5 - "коллективной защите" союзников. Однако Европу беспокоят изменения его позиции: на G7 президент США прямо задался вопросом отсутствия России в группе.

Европейские лидеры сомневаются в действенности американских гарантий. Сценарий войны может проверить реакцию не только США, но и всех стран НАТО.

Страны Балтии как главная цель

Небольшие, но стратегически важные, Эстония, Латвия и Литва - на передовой риска. На их территории проживают значительные русскоязычные общины, границы с РФ и Беларусью открыты.

По оценкам канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, Россия может попытаться агрессию здесь уже в ближайшие пять лет. Это вынуждает страны принимать экстренные меры.

Гибридные атаки и захват стратегических точек

Один из тревожных сценариев: российского поезда остановят на территории Балтии, затем под прикрытием защиты россиян введут войска. Затем может последовать блокада Балтии захват островов и блокада Сулавского коридора.

НАТО применит статью 5, но война начнется мгновенно и будет гибридной с ударами по инфраструктуре, системам связи и даже по подводным кабелям.

Путин готовится к нападению на страны НАТО: Bloomberg просчитало последствия

Последствия для экономики

Bloomberg Economics оценивает прямые потери в первые 12 месяцев: снижение глобального ВВП на 1,3-1,5 %, что составляет примерно 1,5 трлн долларов. Это почти сопоставимо с последствиями масштабного вторжения в Украину.

Промышленность и торговля в Балтии могут сократиться на 43%, ЕС потеряет около 1,2 % ВВП, Россия - всего 1 %. Страны вроде США и Китая также почувствуют негатив: финансовые рынки упадут, цены на энергоносители вырастут, кредиты дорожают.

НАТО укрепляет восточный фланг

Военные планы НАТО растут: теперь планируется тратить не менее 3,5 % ВВП на оборону - плюс еще 1,5 % на инфраструктуру, гражданскую оборону и кибербезопасность.

Балтия пересматривает запреты на противопехотные мины, закупает новые системы ПВО и укрепляет сухопутные силовые структуры. Обсуждаются совместные батальоны и базы вдоль российской границы.

Холодная дипломатия и даже шанс на мир

Несмотря на угрозы, некоторые европейские лидеры надеются на мирное урегулирование. Необходим консенсус США, ЕС, и участие Китая как посредника. Возможный сценарий: Украина станет членом ЕС, а санкции против России будут частично сняты.

Bloomberg оценивает, что это принесет рост мирового ВВП: на 0,5 % для ЕС и РФ, а глобальный - на 0,3 %. Но Европа пока не готова вернуть прежние связи с Москвой.

Путин готовится к нападению на страны НАТО: Bloomberg просчитало последствия

Россия готовит наступление, а мир - защиту

Между тем Москва укрепляет свои военные позиции: модернизирует ядерную базу в Калининграде, строит инфраструктуру по северо-западной границе и наращивает потенциал.

США и Европа, осознавая угрозу, наращивают оборону. Украина получает поддержку, санкции ужесточаются, и восточный фланг НАТО готовится к худшим сценариям.

"Европа стоит на рубеже нового этапа - нужна активная оборона и дипломатическая ясность. Война может начаться внезапно, но шанс предотвратить ее еще остается", - говорится в публикации.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что уже через несколько лет Россия может атаковать территорию НАТО.

С оценками Германии согласен президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что Россия может осуществить новое нападение спустя несколько лет. Страны Балтии могут стать первоочередными целями.

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