Трамп сдвинул войну в Украине с мертвой точки, начав диалог с Путиным, - Рютте
Президент США Дональд Трамп помог сдвинуть вопрос прекращения войны в Украине с мертвой точки, начав диалог с российским диктатором Владимиром Путиным
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Марка Рютте на Общественном форуме НАТО.
"Я хочу похвалить президента Трампа за выход из тупика. Когда он пришел к власти, он начал диалог с президентом Путиным, и я всегда считал это решающим", - сказал Рютте.
По его мнению, сделать это мог только Трамп.
"Есть только один лидер, который мог бы вырваться из тупика, и это должен был быть американский президент, потому что он является самым мощным лидером в мире и возглавляет 25% мирового Валового внутреннего продукта и самую мощную и мощную армию в мире", - заявил генсек НАТО.
При этом Рютте сказал, что вмешательство Трампа не приведет к "немедленному соглашению".
"То, что он сделал, было очень важным. Но это не означает, что мы сейчас немедленно достигнем соглашения. Это займет время", - отметил он.
Генеральный секретарь НАТО отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, когда может наступить прекращение огня. В то же время он подчеркнул: Альянс должен обеспечить Украину всем необходимым, чтобы она могла продолжать сопротивление и иметь лучшие позиции на момент начала реальных переговоров.
Реакция Рютте на переговоры Украины и России
В то же время Марк Рютте назвал мирные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле "несерьезными", ссылаясь на позицию Москвы. По его словам, союзники по НАТО должны обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы и гарантировать ее сильные позиции, когда начнутся настоящие переговоры
"Я не говорю об этих переговорах, которые сейчас ведет этот российский историк (глава российской делегации Владимир Мединский - ред), возвращаясь к событиям тысячелетней давности, и того, кто за что тогда был ответственен", - уточнил он.
Рютте убежден, что два раунда переговоров в Стамбуле были "несерьезным делом". При этом генсек "горд за Украину, которая отправила на эти встречи делегацию высокого уровня".
"Поэтому они (украинцы - ред.) отнеслись к этому серьезно. Но очевидно, что Россия не была серьезной", - добавил он.
Генсек НАТО выразил надежду, что реальные переговоры о мире "начнутся в ближайшем будущем.
Переговоры в Стамбуле
Напомним, Украина и Россия 2 июня, провели второй раунд переговоров в Стамбуле.
Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.
О результатах встречи делегаций министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому.
По словам Умерова, он уже рассказал Зеленскому первые детали встречи, а после возвращения в Киев передаст президенту предложения россиян. Он отметил, что РФ передала свои предложения во время переговоров. В ответ Украина повторила собственные позиции.
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