Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть нюанс, - Зеленский

Украинская оборонная промышленность может производить за год 8 миллионов дронов. Но финансирования на это не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Форуме оборонных индустрий в Гааге.

"Потенциал нашего оборонного производства превышает 35 миллиардов долларов. Это почти 1000 военных средств от артиллерии до передовых средств дронов, передовых способов ведения войны, ракет", - рассказал президент. Он уточнил, что около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования. И это проблема. "Например, мы можем производить около 8 млн дронов в год разного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество", - объяснил Зеленский.