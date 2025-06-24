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Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть нюанс, - Зеленский

Гаага, Вторник 24 июня 2025 15:51
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Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть нюанс, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская оборонная промышленность может производить за год 8 миллионов дронов. Но финансирования на это не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Форуме оборонных индустрий в Гааге.

"Потенциал нашего оборонного производства превышает 35 миллиардов долларов. Это почти 1000 военных средств от артиллерии до передовых средств дронов, передовых способов ведения войны, ракет", - рассказал президент.

Он уточнил, что около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования. И это проблема.

"Например, мы можем производить около 8 млн дронов в год разного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество", - объяснил Зеленский.

Производство дронов в Украине

Напомним, Украина после начала полномасштабной войны в разы увеличила производство как разведывательных, так и ударных беспилотников. В частности, украинские компании начали производить дальнобойные беспилотники, которые поражают цели на территории России.

Только 2 июня заместитель главы Министерства обороны Украины Александр Козенко отмечал, что каждый год украинский ОПК может изготавливать около 10 млн дронов.

Также вчера, 24 июня, стало известно, что Британия будет финансировать производство украинских беспилотников.

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