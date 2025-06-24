"Шахеды" заказали еще до войны в Украине: Зеленский об отношениях России и Ирана

Российская Федерация заказала у Ирана партию ударных дронов "Шахед" еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News.

По словам Зеленского, Украина и раньше имела достаточно сложные дипломатические отношения с Ираном. Особенно это было заметно когда пассажирский лайнер Boeing 737-800 NG разбился под Тегераном 8 января 2020 года. Ведь Иран не признал, что сбил украинский самолет ракетой.

Однако когда началось полномасштабное вторжение России в Украину Иран помог российскому диктатору Владимиру Путину оружием.

"После начала войны нам было трудно. Наши партнеры помогли. А потом Иран передал России партию "Шахедов". На тот момент ничего подобного не было", - говорит Зеленский.

Он рассказал, что Украина пыталась решить этот вопрос с Ираном. Однако в Иране заявили, что Россия заказала дроны еще до вторжения в Украину.

"Мы все еще хотели решить этот вопрос, и они дали нам слово, что этот пакет был заказан Россией до войны. А потом, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А потом предоставили лицензии на строительство заводов в России", - сказал Зеленский.

По его мнению, те атаки, которые сейчас происходят на Иран - помогают уничтожать способность страны создавать оружие, которое убивает людей.

"Поэтому да, я считаю, что это мощный и правильный шаг", - подчеркнул он.

Сотрудничество России и Ирана

С самого начала полномасштабного вторжения Иран стал одним из ключевых союзников России в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет Москве дроны-камикадзе Shahed, которые российские войска активно используют для атак на украинские города с осени 2022 года.

Кроме того, после подписания двустороннего соглашения с Россией, Иран значительно нарастил производство баллистических ракет и беспилотников, что только укрепило его роль в поставках вооружения государству-агрессору.

Кроме того, издание Reuters сообщало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидаются поставки сотен единиц таких ракет.