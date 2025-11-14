Взрыв на Транссибе: операция ГУР перекрыла путь оружию из КНДР для россиян
Главное управление разведки Минобороны Украины устроило диверсию на Транссибирской магистрали. По ней в Россию, в частности, доставляли оружие из Северной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР в Telegram.
Как отметили в военной разведке, взрыв на Транссибе прогремел 13 ноября возле населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ. В результате движение грузов по Транссибирской магистрали было заблокировано.
В ГУР объяснили, что Транссибирская магистраль - ключевая железнодорожная артерия России, которая использовалась для поставок оружия и боеприпасов, в том числе из КНДР.
"В результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно", - уточнили в разведке.
Там уточнили, что кремлевские спецслужбы не могут обеспечить эффективный контроль даже над одними из самых важных для оккупантов инфраструктурных объектов.
Операции ГУР на территории РФ
Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины регулярно проводит операции на территории России.
В частности, недавно украинские разведчики уничтожили три нитки стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой" в Московской области. Это важный объект для российских оккупантов.
Также в октябре в результате операции Главного управления разведки в российском Ставрополе были ликвидированы три солдата из 247-го кавказского казачьего полка ВДВ Вооруженных сил РФ.
Операция произошла в центре города - прямо возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801.
Оккупантов из этого полка подозревают в военных преступлениях против украинцев.