ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Взрыв на Транссибе: операция ГУР перекрыла путь оружию из КНДР для россиян

Хабаровский край, Пятница 14 ноября 2025 15:32
UA EN RU
Взрыв на Транссибе: операция ГУР перекрыла путь оружию из КНДР для россиян Иллюстративное фото: в России прогремел взрыв на Транссибирской магистрали (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Главное управление разведки Минобороны Украины устроило диверсию на Транссибирской магистрали. По ней в Россию, в частности, доставляли оружие из Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР в Telegram.

Как отметили в военной разведке, взрыв на Транссибе прогремел 13 ноября возле населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ. В результате движение грузов по Транссибирской магистрали было заблокировано.

В ГУР объяснили, что Транссибирская магистраль - ключевая железнодорожная артерия России, которая использовалась для поставок оружия и боеприпасов, в том числе из КНДР.

"В результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно", - уточнили в разведке.

Там уточнили, что кремлевские спецслужбы не могут обеспечить эффективный контроль даже над одними из самых важных для оккупантов инфраструктурных объектов.

Операции ГУР на территории РФ

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины регулярно проводит операции на территории России.

В частности, недавно украинские разведчики уничтожили три нитки стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой" в Московской области. Это важный объект для российских оккупантов.

Также в октябре в результате операции Главного управления разведки в российском Ставрополе были ликвидированы три солдата из 247-го кавказского казачьего полка ВДВ Вооруженных сил РФ.

Операция произошла в центре города - прямо возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801.

Оккупантов из этого полка подозревают в военных преступлениях против украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР ГУР Взрыв Война в Украине
Новости
В Киеве продолжает расти количество жертв атаки, пострадавших десятки
В Киеве продолжает расти количество жертв атаки, пострадавших десятки
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт