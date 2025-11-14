ua en ru
СБУ и Силы обороны ночью поразили порт "Новороссийск", - источники

Пятница 14 ноября 2025 14:05
UA EN RU
СБУ и Силы обороны ночью поразили порт "Новороссийск", - источники Фото: СБУ и Силы обороны ночью поразили порт "Новороссийск" (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

СБУ и Силы безопасности обороны Украины ночью поразили российский порт "Новороссийск", через который Кремль экспортирует нефть и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Ночью спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск", - сообщили источники.

Отмечается, что этот порт является вторым по величине центром экспорта нефти в России и важным логистическим узлом для экспорта нефтепродуктов через Черное море.

В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале продолжается сильный пожар.

Также в Новороссийске подтверждено попадание по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории в/ч 1537. После прилетов фиксировалась мощная детонация.

"СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать долларовые поступления в бюджет РФ. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал - это минус миллионы долларов для военной машины Кремля. Мы и в дальнейшем будем лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну", - добавил информированный источник в СБУ.

Атака на Новороссийск

Напомним, как сообщалось ранее, сегодня ночью в Новороссийске было шумно. Там вспыхнул пожар на большом нефтяном терминале после налета неизвестных дронов.

Губернатор Краснодарского края подтвердил атаку дронов, отметив, что армия страны-агрессора России "всю ночь отражала удары".

Впоследствии СМИ написали, что в Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов, а в самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов.

Также сообщалось, что нефтяной терминал "Шесхарис" в порту Новороссийска принадлежит компаниям "Транснефть" и "Роснефть". Он обрабатывает ежемесячно 35-40 крупных танкеров, что соответствует 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти или до 20% морского экспорта России.

