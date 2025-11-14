СБУ и Силы обороны ночью поразили порт "Новороссийск", - источники
СБУ и Силы безопасности обороны Украины ночью поразили российский порт "Новороссийск", через который Кремль экспортирует нефть и газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
"Ночью спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск", - сообщили источники.
Отмечается, что этот порт является вторым по величине центром экспорта нефти в России и важным логистическим узлом для экспорта нефтепродуктов через Черное море.
В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале продолжается сильный пожар.
Также в Новороссийске подтверждено попадание по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории в/ч 1537. После прилетов фиксировалась мощная детонация.
"СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать долларовые поступления в бюджет РФ. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал - это минус миллионы долларов для военной машины Кремля. Мы и в дальнейшем будем лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну", - добавил информированный источник в СБУ.
Атака на Новороссийск
Напомним, как сообщалось ранее, сегодня ночью в Новороссийске было шумно. Там вспыхнул пожар на большом нефтяном терминале после налета неизвестных дронов.
Губернатор Краснодарского края подтвердил атаку дронов, отметив, что армия страны-агрессора России "всю ночь отражала удары".
Впоследствии СМИ написали, что в Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов, а в самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов.
Также сообщалось, что нефтяной терминал "Шесхарис" в порту Новороссийска принадлежит компаниям "Транснефть" и "Роснефть". Он обрабатывает ежемесячно 35-40 крупных танкеров, что соответствует 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти или до 20% морского экспорта России.