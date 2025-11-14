ua en ru
Чернышеву будут избирать меру пресечения за взятки в "прачечной Миндича", - источник

Украина, Пятница 14 ноября 2025 21:30
Чернышеву будут избирать меру пресечения за взятки в "прачечной Миндича", - источник Фото: Алексей Чернышов, бывший вице-премьер, министр нацединства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным следствия, бывший чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" - места, где происходила легализация средств, полученных преступным путем.

Детективы задокументировали получение Чернышовым и его женой более 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными.

Во вторник, 11 ноября, Чернышеву сообщили о подозрении в незаконном обогащении из-за причастности к коррупционному скандалу в сфере энергетики.

Операция "Мидас"

Напомним, 10 ноября, в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме", к которой могут быть причастны украинские чиновники. Правоохранители установили, что преступники систематически получали взятки от контрагентов государственной компании "Энергоатом".

Позже незаконно полученные деньги они отмывали в офисе в центре Киева. Помещение принадлежало семье экс-нардепа, ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

Во вторник, 11 ноября, НАБУ обнародовало доказательства того, что этот офис посещал бывший вице-премьер Украины. Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Алексее Чернышеве.

На фоне этого скандала Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук.

Все детали операции НАБУ под названием "Мидас" - в материале РБК-Украина.

