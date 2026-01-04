ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото

Россия, Воскресенье 04 января 2026 09:35
UA EN RU
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото Иллюстративное фото: в Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота (mil ru)
Автор: Наталья Кава

Партизанское движение "АТЕШ" обнаружило усиление мер маскировки и безопасности на ключевых логистических объектах России в Новороссийске после успешных ударов Сил обороны Украины по объектам Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Во время разведки территории 61-го отряда судов обеспечения агенты зафиксировали, что российское военное командование перешло в режим повышенной готовности. Весь периметр объекта плотно затянули маскировочными сетками, пытаясь скрыть процессы загрузки и перемещения ресурсов.

В то же время, несмотря на попытки создать "информационный вакуум", на базе наблюдается аномально высокая активность. Интенсивное движение военных грузовиков и спецтехники привело к транспортной перегрузке прилегающих улиц, из-за чего гражданские водители вынуждены объезжать район.

Фото: РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота (t.me/atesh_ua)

Кроме того, российские военные усилили технический контроль, установив новые системы видеонаблюдения по всему периметру объекта, пытаясь продемонстрировать полную защищенность.

В "АТЕШ" отмечают, что все эти меры не являются эффективными. По словам движения, разведка продолжается, а информацию о логистических маршрутах, графиках движения и обновленных мерах охраны уже передано Силам обороны Украины.

Удар по субмарине в Новороссийске

Напомним, в понедельник, 15 декабря, в СБУ заявили, что их силы впервые в истории атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска.

Согласно данным Службы безопасности, субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. Также там уточнили, что на борту объекта находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Впоследствии представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что подготовка к поражению подводной лодки РФ "Варшавянка" была сложной и многоуровневой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черноморский флот партизаны Война в Украине
Новости
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем