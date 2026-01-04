В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото

Партизанское движение "АТЕШ" обнаружило усиление мер маскировки и безопасности на ключевых логистических объектах России в Новороссийске после успешных ударов Сил обороны Украины по объектам Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Во время разведки территории 61-го отряда судов обеспечения агенты зафиксировали, что российское военное командование перешло в режим повышенной готовности. Весь периметр объекта плотно затянули маскировочными сетками, пытаясь скрыть процессы загрузки и перемещения ресурсов.

В то же время, несмотря на попытки создать "информационный вакуум", на базе наблюдается аномально высокая активность. Интенсивное движение военных грузовиков и спецтехники привело к транспортной перегрузке прилегающих улиц, из-за чего гражданские водители вынуждены объезжать район.

Фото: РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота (t.me/atesh_ua)

Кроме того, российские военные усилили технический контроль, установив новые системы видеонаблюдения по всему периметру объекта, пытаясь продемонстрировать полную защищенность.

В "АТЕШ" отмечают, что все эти меры не являются эффективными. По словам движения, разведка продолжается, а информацию о логистических маршрутах, графиках движения и обновленных мерах охраны уже передано Силам обороны Украины.