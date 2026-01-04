В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
Партизанское движение "АТЕШ" обнаружило усиление мер маскировки и безопасности на ключевых логистических объектах России в Новороссийске после успешных ударов Сил обороны Украины по объектам Черноморского флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Во время разведки территории 61-го отряда судов обеспечения агенты зафиксировали, что российское военное командование перешло в режим повышенной готовности. Весь периметр объекта плотно затянули маскировочными сетками, пытаясь скрыть процессы загрузки и перемещения ресурсов.
В то же время, несмотря на попытки создать "информационный вакуум", на базе наблюдается аномально высокая активность. Интенсивное движение военных грузовиков и спецтехники привело к транспортной перегрузке прилегающих улиц, из-за чего гражданские водители вынуждены объезжать район.
Кроме того, российские военные усилили технический контроль, установив новые системы видеонаблюдения по всему периметру объекта, пытаясь продемонстрировать полную защищенность.
В "АТЕШ" отмечают, что все эти меры не являются эффективными. По словам движения, разведка продолжается, а информацию о логистических маршрутах, графиках движения и обновленных мерах охраны уже передано Силам обороны Украины.
Удар по субмарине в Новороссийске
Напомним, в понедельник, 15 декабря, в СБУ заявили, что их силы впервые в истории атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска.
Согласно данным Службы безопасности, субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. Также там уточнили, что на борту объекта находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".
Впоследствии представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что подготовка к поражению подводной лодки РФ "Варшавянка" была сложной и многоуровневой.