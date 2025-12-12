Удар по нефтяной платформе РФ и новое условие для выборов в Украине: новости за 11 декабря

Украина впервые остановила работу российской нефтяной платформы в Каспии, - источники

Беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы в Каспийском море. Это первый случай, когда Украина поразила объект РФ, связанный с добычей нефти в этом регионе, сообщили источники РБК-Украина.

Было зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе.

Зеленский назвал "коалиции решительных" новое условие для выборов в Украине

Украина может провести выборы, но только в том случае, если во время избирательного процесса будет обеспечено перемирие, заявил президент Владимир Зеленский.

Глава украинского государства во время выступления на заседании "коалиции решительных" сказал, что если президент США Дональд Трамп начал больше говорить о выборах в Украине, их можно попробовать провести.

В России ночью горела Дорогобужская ТЭЦ, которая питает важный для "оборонки" завод

В России ночью горела Дорогобужская ТЭЦ в Смоленской области, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Она обеспечивает работу химического производства, которое критически важно для оборонной промышленности РФ.

Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко

Уже в эти выходные в Украине может уменьшиться продолжительность действия графиков отключения света, сказала премьер Юлия Свириденко.

Она отметила, что особое внимание уделяется выполнению правительственного решения о пересмотре списка критической инфраструктуры.

"Мы - следующая цель": генсек НАТО сделал тревожный прогноз о войне с РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Альянс - это следующая военная цель РФ. Рютте отметил, что уже давно перестал понимать, что происходит в голове российского диктатора Владимира Путина.

Рютте также отметил, что сейчас не время для "самоуспокоения" и "самовосхваления". Хотя страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы, этого все еще недостаточно.