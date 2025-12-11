Украина впервые остановила работу российской нефтяной платформы в Каспии, - источники
Беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы в Каспийском море. Это первый случай, когда Украина поразила объект РФ, связанный с добычей нефти в этом регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По информации источников, дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".
Как отмечается, это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.
Сообщается, что было зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин, которые она обслуживает.
Месторождение им. Филановского - одно из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.
"СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. "Хлопок" в Каспийском море - это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, которые работают на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились", - сообщил информированный источник в СБУ.
Атаки на нефтеобъекты РФ
Стоит добавить, что атаки на российские нефтяные объекты позволяют сокращать запасы топлива для армии оккупантов и наносят экономические потери военной машине Кремля.
Координационная работа СБУ, ССО, ГУР и СБС суммарно вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в России, что повлекло топливный кризис и усложнило логистику.
Напомним, ранее дроны СБУ успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в 1400 км от территории Украины.
Также сообщалось, что дроны СБУ поразили и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации.
А вчера стало известно о поражении подсанкционного танкера РФ в Черном море. Он принадлежит к так называемому "теневому флоту". По предварительной информации, судно выведено из строя.