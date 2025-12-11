ua en ru
Зеленский назвал "коалиции решительных" новое условие для выборов в Украине

Киев, Четверг 11 декабря 2025 20:57
Зеленский назвал "коалиции решительных" новое условие для выборов в Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может провести выборы, но только в том случае, если во время избирательного процесса будет обеспечено перемирие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Глава украинского государства во время выступления на заседании "коалиции решительных" сказал, что если президент США Дональд Трамп начал больше говорить о выборах в Украине, их можно попробовать провести.

Зеленский подчеркнул, что Украина не скрывается от демократии.

"Но для того, чтобы выборы были возможными, должен быть обеспечен компонент безопасности. И именно Америка может помочь с этим больше всего. Если сейчас возникает потребность в выборах, должно быть прекращение огня - как минимум на период избирательного процесса и голосования", - обратил внимание глава украинского государства.

Он уточнил, что этот вопрос все еще нуждается обсуждении. При этом Киев считает, что США должны поговорить с российской стороной о таком условии для выборов.

Выборы в Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже якобы не является демократией, поскольку там давно не было выборов. По его словам, темой войны в Украине "пользуются", чтобы не проводить выборы.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он готов идти на выборы.

По словам главы украинского государства, он попросил США обеспечить безопасность для проведения выборов. В таком случае их можно будет провести через 60-90 дней.

Также Зеленский отметил, что ждет предложений от депутатов. Речь о законодательных инициативах, которые позволят проводить выборы в условиях военного положения.

Глава украинского государства объяснил, что он поддерживает проведение выборов, чтобы не давать основания для манипуляций.

