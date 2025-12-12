Удар по нафтовій платформі РФ і нова умова для виборів в Україні: новини за 11 грудня

Україна вперше зупинила роботу російської нафтової платформи в Каспії, - джерела

Безпілотники СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи в Каспійському морі. Це перший випадок, коли Україна вразила об'єкт РФ, пов'язаний із видобутком нафти в цьому регіоні, повідомили джерела РБК-Україна.

Було зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі.

Зеленський назвав "коаліції рішучих" нову умову для виборів в Україні

Україна може провести вибори, але тільки в тому разі, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я, заявив президент Володимир Зеленський.

Глава української держави під час виступу на засіданні "коаліції рішучих" сказав, що якщо президент США Дональд Трамп почав більше говорити про вибори в Україні, їх можна спробувати провести.

У Росії вночі горіла Дорогобузька ТЕЦ, яка живить важливий для "оборонки" завод

У Росії вночі горіла Дорогобузька ТЕЦ у Смоленській області, розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Вона забезпечує роботу хімічного виробництва, яке критично важливе для оборонної промисловості РФ.

Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко

Уже цими вихідними в Україні може зменшитися тривалість дії графіків вимкнення світла, сказала прем'єр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що особлива увага приділяється виконанню урядового рішення про перегляд списку критичної інфраструктури.

"Ми - наступна мета": генсек НАТО зробив тривожний прогноз про війну з РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Альянс - це наступна військова мета РФ. Рютте зазначив, що вже давно перестав розуміти, що відбувається в голові російського диктатора Володимира Путіна.

Рютте також наголосив, що зараз не час для "самозаспокоєння" і "самовихваляння". Хоча країни НАТО домовилися збільшити оборонні витрати, цього все ще недостатньо.