Удар по нефтебазе в Ростовской области и мера пресечения для главы АМКУ: новости за 28 августа

Украина поразила нефтебазу в Ростовской области, которая обеспечивает оккупантов, - источники

ГУР МО вместе с ССО ВСУ поразили российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области недалеко от города Каменск-Шахтинский, сообщили источники РБК-Украина.

По их данным, эта нефтебаза снабжала нефтепродуктами оккупационную армию.

Главе Антимонопольного комитета Кириленко избрали меру пресечения

Главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко избрали меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен и обязательство носить электронный браслет.

Детективы НАБУ, по согласованию прокурора САП, просили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 120 млн гривен.

ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Краматорском направлении

Воины подразделения ПВО 28-й ОМБр поразили очередной российский штурмовик Су-25 на Донбассе.

Военные сообщили, что самолет РФ пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины.

На Рязанской ГРЭС начался сильный пожар, очевидцы сообщали о взрыве

На Рязанской ГРЭС произошел пожар. Ему, по данным очевидцев, предшествовал взрыв.

По данным местных СМИ, причиной так называемого "задымления" на станции, стало нарушение технологического процесса.

Путин попытается контратаковать в Курской области, но это будет тяжело, - ЦРУ

Россия может совершить попытку контрнаступления в Курской области. Агрессор хочет вернуть под контроль свои территории, рассказал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

По его словам, украинские воины намерены еще "некоторый период времени" удерживать под своим контролем российскую территорию.

Столтенберг после встречи Совета Украина-НАТО: союзники подтвердили увеличение помощи ВСУ

Страны Североатлантического альянса увеличат военную помощь Украине. Такой вопрос обсуждался во время заседания Совета Украина-НАТО, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.