ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Краматорском направлении (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Хортицкий ветер" и канал "28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода".

Военные сообщили, что самолет РФ пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины. Однако точным выстрелом из ПЗРК наши воины приземлили Су-25 и теперь он "догорает в степях украинского Донбасса". Событие произошло на Краматорском направлении.

"С сегодняшнего дня в российской штурмовой авиации стало на один самолет меньше. Его обломки украшают донецкие пейзажи. Поздравляем Рыцарскую бригаду с открытием счета по сбитым российским "грачам"", - говорится в сообщении "Хортицкий ветер".

Бойцы 28-й ОМБр добавили, что судьба экипажа российского самолета пока неизвестна. Однако военные подчеркнули, что точно знают, что на одну проблему "для нашей пехоты" стало меньше.