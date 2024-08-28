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ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Краматорском направлении (видео)

Среда 28 августа 2024 08:06
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ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Краматорском направлении (видео) Фото: российский самолет Су-25 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Воины подразделения ПВО 28-й ОМБр поразили очередной российский штурмовик Су-25 на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Хортицкий ветер" и канал "28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода".

Военные сообщили, что самолет РФ пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины. Однако точным выстрелом из ПЗРК наши воины приземлили Су-25 и теперь он "догорает в степях украинского Донбасса". Событие произошло на Краматорском направлении.

"С сегодняшнего дня в российской штурмовой авиации стало на один самолет меньше. Его обломки украшают донецкие пейзажи. Поздравляем Рыцарскую бригаду с открытием счета по сбитым российским "грачам"", - говорится в сообщении "Хортицкий ветер".

Бойцы 28-й ОМБр добавили, что судьба экипажа российского самолета пока неизвестна. Однако военные подчеркнули, что точно знают, что на одну проблему "для нашей пехоты" стало меньше.

Напомним, что две недели назад Силы обороны Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на территории Курской области РФ. Это произошло ночью во время выполнения боевого задания.

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