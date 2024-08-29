Удар по нафтобазі в Ростовській області та запобіжний захід для голови АМКУ: новини за 28 серпня

Україна вразила нафтобазу в Ростовській області, яка забезпечує окупантів, - джерела

ГУР МО разом із ССО ЗСУ вразили російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області недалеко від міста Каменськ-Шахтинський, повідомили джерела РБК-Україна.

За їхніми даними, ця нафтобаза постачала нафтопродуктами окупаційну армію.

Голові Антимонопольного комітету Кириленка обрали запобіжний захід

Голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленко обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень і зобов'язання носити електронний браслет.

Детективи НАБУ, за погодженням прокурора САП, просили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 120 млн гривень.

ЗСУ збити російський літак Су-25 на Краматорському напрямку

Воїни підрозділу ППО 28-й ОМБр вразили черговий російський штурмовик Су-25 на Донбасі.

Військові повідомили, що літак РФ намагався вести обстріл позицій підрозділів Сил оборони України.

На Рязанській ДРЕС почалася сильна пожежа, очевидці повідомляли про вибух

На Рязанській ДРЕС сталася пожежа. Йому, за даними очевидців, передував вибух.

За даними місцевих ЗМІ, причиною так званого задимлення на станції стало порушення технологічного процесу.

Путін спробує контратакувати у Курській області, але це буде важко, - ЦРУ

Росія може здійснити спробу контрнаступу в Курській області. Агресор хоче повернути під контроль свої території, розповів заступник директора ЦРУ Девід Коен.

За його словами, українські воїни мають намір ще "якийсь період часу" утримувати під своїм контролем російську територію.

Столтенберг після зустрічі Ради Україна-НАТО: союзники підтвердили збільшення допомоги ЗСУ

Країни Північноатлантичного альянсу збільшать військову допомогу Україні. Таке питання обговорювалося під час засідання Ради Україна-НАТО, розповів генсек Альянсу Єнс Столтенберг.