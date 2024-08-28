ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг после встречи Совета Украина-НАТО: союзники подтвердили увеличение помощи ВСУ

Брюссель, Среда 28 августа 2024 19:35
UA EN RU
Столтенберг после встречи Совета Украина-НАТО: союзники подтвердили увеличение помощи ВСУ Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Североатлантического альянса увеличат военную помощь Украине. Такой вопрос обсуждался во время заседания Совета Украина-НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Генсек напомнил, что Украина продолжает ежедневно уничтожать российские ракеты, и это спасает жизни мирных граждан. Но способность украинских защитников обороняться требует увеличения поставок и поддержки.

"После последних российских ударов союзники сегодня подтвердили, что они увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения. Это жизненно важно для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу", - добавил Столтенберг.

При этом в Альянсе уточнили, что сегодняшнее заседание Совета Украина-НАТО прошло на уровне послов. Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи рассказал о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях Украины.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 27 августа, стало известно, что Киев запросил проведение заседания Совета Украина-НАТО.

Как отметила представитель Альянса Фара Дахлаллах, встреча была инициирована после серии российских ударов по гражданским объектам Украины.

В частности, 26 августа оккупанты провели самый массированный удар с начала полномасштабной войны. Они задействовали 127 ракет и 109 ударных дронов. Украинские защитники сбили 102 ракеты и 99 беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
NEWS
У Зеленского объяснили связь Курской операции с Покровском
У Зеленского объяснили связь Курской операции с Покровском
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова