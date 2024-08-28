Путин попытается контратаковать в Курской области, но это будет тяжело, - ЦРУ

Россия может совершить попытку контрнаступления в Курской области. Агрессор хочет вернуть под контроль свои территории.

Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Коэна, он ожидает, что российский диктатор Владимир Путин проведет контрнаступление в Курской области, но это будут тяжелые бои для РФ.

Как добавил заместитель директора ЦРУ, украинские воины намерены еще "некоторый период времени" удерживать под своим контролем российскую территорию.

Он также отметил, что главе Кремля придется иметь дело с последствиями после того, как Россия потеряла контроль над частью Курской области.