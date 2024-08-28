Главе Антимонопольного комитета Кириленко избрали меру пресечения

Главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко избрали меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен и обязательство носить электронный браслет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

Заседание Высшего антикоррупционного суда прошло в среду, 28 августа. Напомним, что заседание, где должны были избрать меру пресечения Кириленко, должно было состояться 20 августа, но его отложили.

ВАКС выбрал для Кириленко меру пресечения - залог в размере 30 млн гривен без заключения под стражу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что детективы НАБУ, по согласованию прокурора САП, просили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 120 млн гривен. Суд отказал в удовлетворении ходатайства и избрал залог. Прокуроры намерены обжаловать это решение.