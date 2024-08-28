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Главе Антимонопольного комитета Кириленко избрали меру пресечения

Киев, Среда 28 августа 2024 12:47
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Главе Антимонопольного комитета Кириленко избрали меру пресечения Фото: Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко избрали меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен и обязательство носить электронный браслет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

Заседание Высшего антикоррупционного суда прошло в среду, 28 августа. Напомним, что заседание, где должны были избрать меру пресечения Кириленко, должно было состояться 20 августа, но его отложили.

ВАКС выбрал для Кириленко меру пресечения - залог в размере 30 млн гривен без заключения под стражу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что детективы НАБУ, по согласованию прокурора САП, просили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 120 млн гривен. Суд отказал в удовлетворении ходатайства и избрал залог. Прокуроры намерены обжаловать это решение.

В чем подозревают Кириленко

В середине августа 2024 года НАБУ сообщило, что действующему главе Антимонопольного комитета Украины и бывшему начальнику Донецкой областной военной администрации Павлу Крыленко объявили подозрение в незаконном обогащении более чем на 56 млн гривен.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2023 год Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимого имущества и люксового авто, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Разница между стоимостью имущества и финансовым состоянием Кириленко и жены составила 56,2 млн гривен. Также чиновник не задекларировал имущество.

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Антимонопольный комитет Украины Суд Мера пресечения
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