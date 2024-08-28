Украина поразила нефтебазу в Ростовской области, которая обеспечивает оккупантов, - источники
ГУР МО вместе с ССО ВСУ поразили российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области недалеко от города Каменск-Шахтинский. Этот объект снабжал нефтепродуктами оккупационную армию.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.
Собеседники издания отметили, что данный объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.
Между тем, как сообщают очевидцы, в настоящее время идет пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты сделки пока уточняются.
Что известно о нефтебазе "Атлас" в Ростовской области
ФГКУ "Комбинат "Атлас" управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ. Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны России и резрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".
В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.
Напомним, что Украина продолжает систематические атаки на российские НПЗ, в частности, в ответ на удары российских войск по украинской энергетике.
В частности, в городе Пролетарск Ростовской области уже больше десяти дней горит нефтебаза после атаки украинского беспилотника.
Кроме того, сегодня в Кировской области РФ впервые под атаку украинских дронов попала нефтебаза. Объект находится в более чем 1000 км от границы с Украиной. На месте возник пожар.
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