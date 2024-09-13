Удар по Конотопу и обучение пилотов на F-16 в Румынии: новости за 12 сентября

Российские военные ударили по центру Конотопа. А в Румынии украинские пилоты начали подготовку на истребителях F-16.

Более подробно о случившемся в четверг, 12 сентября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Удар по Конотопу

Российские войска массово обстреляли Конотоп в ночь на 12 сентября. В городе пропал свет, 14 человек пострадали. Впоследствии стало известно, что ситуация с электроснабжением в Конотопе после атаки РФ критическая.

Известно, что россияне атаковали город "Шахедами". Под ударом оказались

объекты энергетики и инфраструктуры,

жилые многоэтажки,

магазин,

отделение банка.

Один из пострадавших находится в коме, он ехал помогать спасать людей после атаки и попал под обстрел дронов.

Подробнее об атаке, можно узнать в материале РБК-Украина.

Обучение пилотов в Румынии

Группа украинских пилотов уже начала проходить подготовку в Румынии. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что F-16 в украинском небе станет больше.

МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина

Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Монголии из-за визита российского диктатора Владимира Путина и отказ страны его арестовать.

В ведомстве отметили, что до монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского устава выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны.

США ввели усиленные санкции против России в IT сфере

Соединенные Штаты Америки ввели усиленные санкции против России в IT сфере.

Среди компаний в частности:

Google;

Atlassian, Jira, Trello и Confluence;

Сервис Notion;

Обслуживание Miro.

В Екатеринбурге взорвали росгвардейцев на КПП воинской части

В городе Екатеринбург раздался взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части. В результате был ликвидирован вражеский личный состав.

Россияне обстреляли грузовик Красного Креста

Российские военные обстреляли автомобили гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. Трое украинцев, которые были штатными работниками МККК, погибли.

На это проявление враждебной агрессии отреагировали украинский президент Владимир Зеленский и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Северная Корея запустила баллистические ракеты

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил в коротком заявлении, что запуск состоялся в четверг утром, но не предоставил никаких подробностей.

Это был первый запуск оружия по Северной Корее более чем за два месяца.

Украина резко осудила пуски Северной Кореей баллистических ракет.