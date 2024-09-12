Россияне обстреляли грузовик Красного Креста, есть погибшие
Российские военные обстреляли автомобили гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. Трое украинцев, которые были штатными работниками МККК, погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, украинского президента Владимира Зеленского и заявление Донецкой областной прокуратуры.
"Сегодня оккупант нанес удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области", - сообщил президент.
Фото: россияне ударили по гуманитарным авто (t.me/dmytro_lubinetzs)
В то же время Лубинец отметил, что об обстреле уже известно, но МККК, равно как и МФКК - молчат.
"Никакой реакции, осуждения или выражения сострадания! Таким образом это молчание лишь прикрывает преступную политику РФ! МККК должно официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций!", - подчеркнул он.
Зеленский также добавил, что по состоянию на данный момент известно о двух раненых и трех погибших.
"В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают лишь как разрешение убивать дальше. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным - и странам и международным организациям", - подчеркнул он.
Заявление прокуратуры
По данным правоохранителей, начато расследование по факту гибели трех и ранения двух ее сотрудников
Они сообщили, что сегодня, 12 сентября, российская армия совершила очередное военное преступление в Донецкой области.
"Войска государства-агрессора, вероятно, из ствольной артиллерии нанесли удар по автомобилям Международного Комитета Красного Креста в с. Веролюбовка Константиновской МТГ", - сообщили в прокуратуре.
Правоохранители отметили, что сотрудники МККК прибыли в населенный пункт для выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. На момент обстрела они как раз разгружали доставленную помощь.
"В результате атаки на месте погибли мужчины в возрасте 40, 41 и 48 лет. Двое их 35 и 41-летних коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Они доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии", - отметили сотрудники прокуратуры.
Бездействие Красного Креста
Напомним, что недавно Лубинец также обратился в организацию и раскритиковал ее за позицию "страуса".
По словам омбудсмена, Красный Крест даже не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных.
Заметим, что осенью Лубинец подверг жесткой критике федерацию Красного Креста за защиту интересов России.
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