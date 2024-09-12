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Кремль вдвое увеличивает планы по милитаризации детей в оккупации, - ЦНС

Четверг 12 сентября 2024 03:23
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Кремль вдвое увеличивает планы по милитаризации детей в оккупации, - ЦНС Фото: подростки на оккупированных территориях Украины (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Эдуард Ткач

Уже к концу этого учебного года враг хочет удвоить планы по милитаризации детей в оккупации. Речь идет об увеличении числа учащихся в школах с военной подготовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, прежде всего, это произойдет на базе Нахимовского училища в оккупированном Мариуполе. В частности, 2 сентября в казармы милитарного учреждения заселилось 240 детей от 10 до 13 лет. Однако в 2025 году таких детей уже должно быть 560 человек.

В ЦНС подчеркнули, что российские оккупанты активно занимаются милитаризацией детей. Под видом патриотического воспитания они привлекают маленьких украинцев в военные программы, пропагандистские мероприятия и лагеря, где их обучают основам военного дела, использованию оружия и идеологически обрабатывают.

"Происходит это на всех временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Информационный ресурс отметил, что милитаризация детей - это не только попытка воспитать лояльных к оккупантам будущих военных, но и серьезное преступление против детства.

"Российские власти пытаются сломить идентичность украинских детей, воспитывая их в духе насилия, ненависти и подчинения военной идеологии", - сообщили в ЦНС.

В конце публикации Центр национального сопротивления подчеркнул, что эти преступления может остановить каждый, поэтому призвал людей передавать информацию о коллаборантах, которые способствуют распространению привлечения детей к войне.

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