Обстрел Конотопа: количество пострадавших возросло, фото последствий атаки РФ

В ночь на 12 сентября россияне массированно атаковали Конотоп, уже 14 человек ранены. Появились фото последствий обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую облпрокуратуру.

"По состоянию на 8 утра за медицинской помощью обратились 14 гражданских лиц, повреждены 7 многоквартирных домов, 1 частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, 3 автомобиля, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь с 11 на 12 сентября, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг атаковал, по предварительным данным, БПЛА типа "Шахед", объекты критической и гражданской инфраструктуры г. Конотоп Сумской области. Последствия обстрела Конотопа 12 сентября (t.me/police_su_region, Сумская облпрокуратура) При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).