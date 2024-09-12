Потери РФ составляют более 630 000 военных, 18 000 артсистем и 15 000 дронов, - Генштаб

За сутки с 11 на 12 сентября потери РФ составили 1270 военных. Всего с начала полномасштабной войны в Украине враг потерял 630 200 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили: личного состава - около 630 200 (+1270) человек;

танков - 8653 (+11) ед;

боевых бронированных машин - 16 955 (+17) ед.;

артиллерийских систем - 18 009 (+73) ед;

РСЗО - 1184 (+2) ед.;

средства ПВО - 945 (+2) ед.;

самолетов - 369 (+1) ед.;

вертолетов - 328 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 033 (+43) ед;

крылатых ракет - 2591 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 24 481 (+93) ед;

специальной техники - 3061 (+2) ед.