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Потери РФ составляют более 630 000 военных, 18 000 артсистем и 15 000 дронов, - Генштаб

Четверг 12 сентября 2024 08:00
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Потери РФ составляют более 630 000 военных, 18 000 артсистем и 15 000 дронов, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За сутки с 11 на 12 сентября потери РФ составили 1270 военных. Всего с начала полномасштабной войны в Украине враг потерял 630 200 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 630 200 (+1270) человек;
  • танков - 8653 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 955 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем - 18 009 (+73) ед;
  • РСЗО - 1184 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 945 (+2) ед.;
  • самолетов - 369 (+1) ед.;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 033 (+43) ед;
  • крылатых ракет - 2591 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 481 (+93) ед;
  • специальной техники - 3061 (+2) ед.

Потери РФ составляют более 630 000 военных, 18 000 артсистем и 15 000 дронов, - Генштаб

Нагадаємо, що 12 вересня станом на 22:00 на фронті протягом доби зафіксували 93 бойових зіткнень. Найгарячіше, як і раніше, на Покровському та Курахівському напрямках.

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