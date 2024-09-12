Потери РФ составляют более 630 000 военных, 18 000 артсистем и 15 000 дронов, - Генштаб
Фото: украинские военные (Getty Images)
За сутки с 11 на 12 сентября потери РФ составили 1270 военных. Всего с начала полномасштабной войны в Украине враг потерял 630 200 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 630 200 (+1270) человек;
- танков - 8653 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 16 955 (+17) ед.;
- артиллерийских систем - 18 009 (+73) ед;
- РСЗО - 1184 (+2) ед.;
- средства ПВО - 945 (+2) ед.;
- самолетов - 369 (+1) ед.;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 033 (+43) ед;
- крылатых ракет - 2591 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 481 (+93) ед;
- специальной техники - 3061 (+2) ед.
Нагадаємо, що 12 вересня станом на 22:00 на фронті протягом доби зафіксували 93 бойових зіткнень. Найгарячіше, як і раніше, на Покровському та Курахівському напрямках.
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