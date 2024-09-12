ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ поразили две системы ПВО на Ореховском и Покровском направлениях, - ОСГВ "Таврия"

Четверг 12 сентября 2024 10:29
UA EN RU
ВСУ поразили две системы ПВО на Ореховском и Покровском направлениях, - ОСГВ "Таврия" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны поразили две системы противовоздушной обороны (ПВО) россиян в районах Украинки и Покровска. В частности были поражены автомобили, дроны и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"Особенно хочется выделить поражение двух систем противовоздушной обороны. Это один зенитно-ракетный комплекс «Бук» в районе Украинки на Ореховском направлении, а также зенитная установка "23-2" в районе Покровского", - рассказал Лиховой.

В частности Силы обороны поразили:

  • 15 автомобилей;
  • 4 беспилотника;

Также растет статистика уничтожения вражеских разведывательных FPV-дронов украинскими БпЛА.

"За вчерашние сутки было 4 таких поражения на нашей операционной зоне", - добавил он.

Что известно о "Буке" и "23-2"

Зенитно-ракетный комплекс "Бук" (ЗРК) - это советская и российская система средней дальности, предназначенная для перехвата и уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, а также для борьбы с тактическими баллистическими ракетами. Система имеет несколько модификаций, в частности "Бук-М1", "Бук-М2" и "Бук-М3", каждая из которых имеет улучшенные характеристики радиолокационного обнаружения и поражения целей.

Зенитная установка ЗУ-23-2 - советская двуствольная автоматическая зенитная установка калибра 23 мм, предназначенная для поражения низколетящих воздушных целей. Может действовать как в стационарном, так и мобильном режимах, устанавливаясь на различные платформы, что позволяет ее использовать в различных условиях боя.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, как писал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), Силы обороны ликвидировали еще 1270 оккупантов и уничтожили:

  • 11 танков;
  • 17 боевых бронированных машин и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Последствия атаки на Конотоп: когда будет свет неизвестно, воду будут давать по графику
Последствия атаки на Конотоп: когда будет свет неизвестно, воду будут давать по графику
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США