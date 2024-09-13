Удар по Конотопу та навчання пілотів на F-16 в Румунії: новини за 12 вересня

Російські військові вдарили по центру Конотопа. А в Румунії українські пілоти почали проходити підготовку на винищувачах F-16.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 12 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Удар по Конотопу

Російські війська масово обстріляли Конотоп у ніч проти 12 вересня. У місті зникло світло, 14 людей постраждали. Згодом стало відомо, що ситуація з електропостачанням у Конотопі після атаки РФ критична.

Відомо, що росіяни атакували місто "Шахедами". Під ударом опинилися

об'єкти енергетики та інфраструктури,

житлові багатоповерхівки,

магазин,

відділення банку.

Один із постраждалих перебуває в комі, він їхав допомагати рятувати людей після атаки та потрапив під обстріл дронів.

Детальніше про атаку, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Навчання пілотів в Румунії

Група українських пілотів вже почала проходити підготовку в Румунії. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що F-16 в українському небі стане більше.

МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна

Міністерство закордонних справ України оголосило демарш Монголії через візит російського диктатора Владимира Путіна та відмову країни його заарештувати.

У відомстві зазначили, що до монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни.

США запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері

Сполучені Штати Америки запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері. Низка провідних компаній вже оголосили про вихід з російського ринку.

Серед компаній зокрема:

Google;

Atlassian, Jira, Trello та Confluence;

Сервіс Notion;

Сервіс Miro.

В Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців на КПП військової частини

В місті Єкатеринбург пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини. В результаті було ліквідовано ворожий особовий склад.

Росіяни обстріляли вантажівку Червоного Хреста

Російські військові обстріляли автомобілі гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Троє українців, які були штатними працівниками МКЧХ, загинули.

На даний прояв ворожої агресії відреагували український президент Володимир Зеленський та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Північна Корея запустила балістичні ракети

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив у короткій заяві, що запуск відбувся в четвер вранці, але не надав жодних подробиць.

Це був перший запуск зброї Північною Кореєю більш ніж за два місяці. Об'єднаний комітет заявив, що виявив ракети, запущені зі столиці Північної Кореї, які пролетіли 360 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією.

Україна різко засудила пуски Північною Кореєю балістичних ракет. Міністерство закордонних справ заявило, що такі дії є загрозою миру та стабільності у регіоні