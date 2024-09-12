Северная Корея запустила баллистическую ракету

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление южнокорейских военных, о котором пишет AP .

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил в коротком заявлении, что запуск состоялся в четверг утром, но не предоставил никаких подробностей.

Это был первый запуск оружия Северной Кореей более чем за два месяца. Он состоялся три дня спустя после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал удвоить усилия, чтобы привести свои ядерные силы в полную готовность к бою с Соединенными Штатами и их союзниками.

Ким дал такое обещание, заявив, что Северная Корея сталкивается с "серьезной угрозой" из-за того, что он назвал "безрассудным расширением" возглавляемого США регионального военного блока, который сейчас превращается в ядерный.