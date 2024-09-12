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Украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии

Украина, Четверг 12 сентября 2024 17:21
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Украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии Фото: пилоты начали проходить подготовку на F-16 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Истребителей F-16 в украинском небе станет больше. Группа украинских пилотов уже начала проходить подготовку в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Провел плодотворный телефонный разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром. Ключевая тема - усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов", - сообщил министр.

Умеров сообщил, что в скором времени Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

"F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии. Поблагодарил румынский коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО", - подчеркнул он.

Напомним, что в июле этого года европейский учебный центр F-16 в Румынии подготовил первую группу пилотов.

Заметим также, что еще в прошлом месяце в сети появилась информация о том, что украинские пилоты якобы уже проходят обучение на истребителях F-16 на территории Румынии. Однако в Министерстве обороны страны тогда заявили, что это фейк.

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