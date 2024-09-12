Россияне разрушили мост между Покровском и Мирноградом

Российские войска разрушили Дмитровский мост в прифронтовом Покровске Донецкой области. Он соединял город с Мирноградом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и городскую Покровскую военную администрацию в Telegram.

В сети опубликовали фото уничтоженного Дмитровского моста в Покровске. Он соединял Покровск с городом Мирноград.

Покровская ГВА сообщила, что за прошедшие сутки российские войска дважды попали в инфраструктурные объекты. Около 10:50 оккупанты обстреляли восточную часть Покровска, возле одного из путепроводов было попадание. Из-за взрывной волны также были повреждены жилые многоквартирные дома.

Сегодня около 4:40 россияне попали в дорожно-транспортный объект и разрушили одну из секций путепровода.

По информации местных властей, информации о пострадавших не поступало.