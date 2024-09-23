Удар по Харькову и визит Зеленского в США: новости за выходные
Российские захватчики в субботу атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, и из-за удара были повреждены 18 жилых многоэтажек. А в воскресенье украинский президент Владимир Зеленский начал свой визит в США.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Новости за 21 сентября:
- Силы обороны Украины поразили два российских военных арсенала в Тихорецке (Краснодарский край) и в районе Октябрьского (Тверская область), а также атаковали радиолокационную станцию "Подлет".
- Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что Украина консультируется с партнерами по поставке истребителей нескольких типов, и речь не только о Mirage-2000 и F-16.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины перед зимой.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы поражают тыловые арсеналы на территории РФ благодаря оружию собственного производства.
Новости за 22 сентября:
- В бригаде "Рубеж" Нацгвардии говорят, что Агрегатный завод в Волчанске стал проблемой для РФ, и скоро, возможно, будут хорошие новости.
- Президент Зеленский заявил, что за неделю россияне применили по Украине более 900 КАБов и около 400 дронов.
- Эстонская разведка оценивает, что из-за удара по составу в Торопце Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца.
- Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк рассказал, что за неделю бойцы ВСУ ликвидировали 8620 российских военных, а также удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ противника.
Удар КАБами по Харькову
Российские оккупанты в субботу ужина 22 сентября атаковали Харьков управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате атаки были повреждены 18 многоэтажных жилых домов, два человека в очень тяжелом состоянии.
По словам мэра Игоря Терехова, один из домов получил очень серьезные повреждения - там произошло смещение конструктива здания.
Как передал глава ОВА Олег Синегубову, всего в результате российского удара по Харькову за медицинской помощью обратились 21 пострадавший человек. Из них трое несовершеннолетних: двое 17-летних и 8-летний ребенок.
Визит Зеленского в США
В воскресенье, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. По его словам, сначала он будет в Пенсильвании, затем в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Глава государства запланировал там ряд мероприятий, в том числе в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский в США намерен представить план победы Украины сначала американскому коллеге, а также кандидатам в президенты США.
Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский".
Позиция Польши по вступлению Украины в ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава поддерживает Украину по вопросу вступления в ЕС. Но на этом пути у Польши "есть свои требования" к Киеву.
"Мы хотим сохранить поддержку обеих сторон политического спора в Соединенных Штатах по альянсу с Европой, поддержке Украины, физическому присутствию американских войск в Польше", - сказал польский министр.
Байден готовит пакет помощи Украине
По данным западных СМИ, США готовят новый пакет военной помощи Украине в размере 375 миллионов долларов. Ожидается, что его объявят уже на следующей неделе.
Как рассказали Reuters официальные лица, новый пакет помощи Украине от Штатов включает:
- патрульные катера,
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм,
- западные части и другое оружие.
Израиль отверг свою причастность к подрыву пейджеров
Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью отверг причастность своей страны к массовому подрыву пейджеров и раций, которыми пользуются боевики "Хезболла" в Ливане.
По его словам, у "Хезболлы" есть "достаточно много врагов", и эта группировка "душит Ливан, создает хаос в Ливане снова и снова, и снова".
Стоит отметить, что это первый официальный комментарий представителя израильских властей относительно волны подрывов пейджеров. Детальнее об этих взрывах в Ливане и их последствиях - в отдельном материале РБК-Украина.
Синоптики прогнозируют возвращение "лета"
По данным "Укргидрометцентра", на новой рабочей неделе в Украине пройдут дожди, местами даже с грозами.
А в пятницу, 27 сентября, вернется настоящее лето, прогнозируют синоптики.
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