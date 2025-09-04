ua en ru
Зеленский ответил на "приглашение" Путина в Москву

Четверг 04 сентября 2025 18:07
Зеленский ответил на "приглашение" Путина в Москву Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на "приглашение" российского диктатора Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

"Но пока мы не видим их желания окончания войны. А взрослые лидеры со встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно - окончание войны", - добавил президент.

Путин "пригласил" Зеленского в Москву

Напомним, вчера, 3 сентября, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "не исключает" встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Относительно встреч с Зеленским, я не исключал таких встреч, есть ли какой-то смысл в этих встречах?", - сказал он.

Путин добавил, что Зеленский якобы должен приехать в Москву, если он "готов" к проведению встречи.

"Если Зеленский хочет, если он готов, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", - заявил российский диктатор.

