Зеленский ответил на "приглашение" Путина в Москву

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

"Но пока мы не видим их желания окончания войны. А взрослые лидеры со встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно - окончание войны", - добавил президент.