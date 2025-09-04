Зеленский ответил на "приглашение" Путина в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на "приглашение" российского диктатора Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.
"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.
"Но пока мы не видим их желания окончания войны. А взрослые лидеры со встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно - окончание войны", - добавил президент.
Путин "пригласил" Зеленского в Москву
Напомним, вчера, 3 сентября, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "не исключает" встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Относительно встреч с Зеленским, я не исключал таких встреч, есть ли какой-то смысл в этих встречах?", - сказал он.
Путин добавил, что Зеленский якобы должен приехать в Москву, если он "готов" к проведению встречи.
"Если Зеленский хочет, если он готов, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", - заявил российский диктатор.