Зеленский прибыл в Вашингтон: мир должен быть длительным, не так как годы назад

Понедельник 18 августа 2025 06:04
Зеленский прибыл в Вашингтон: мир должен быть длительным, не так как годы назад Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. На встрече с президентом Дональдом Трампом он пообещал добиться длительного мира и заставить Россию остановить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Зеленский подчеркнул, что "мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну" и что мир должен быть длительным.

"Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало", - отметил президент.

По мнению главы государства, Украине не следовало отдавать россиянам Крым в 2014 году, "так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков".

Он отметил, что сейчас Силы обороны имеют успехи в Донецкой и Сумской областях. И убежден, что "мы защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь".

"Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями, принудит Россию к настоящему миру", - отметил Зеленский.

Саммит в Вашингтоне

В воскресенье, 17 августа, в Брюсселе состоялась встреча представителей стран "Коалиции решительных". После нее президент Зеленский и европейские лидеры отправились в США.

Сегодня, 18 августа, Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретятся с президентом Дональдом Трампом и обсудят сценарии завершения войны в Украине.

Накануне Трамп выразил готовность Вашингтона предоставить Украине гарантии безопасности, которые помогут завершить войну.

Американский лидер также отметил, что Зеленский может оперативно закончить войну, если согласится признать протекторат России над Крымом и откажется от перспективы членства страны в НАТО.

