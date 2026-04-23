"У нас большой некомплект": Выговский рассказал, сколько людей работает в Нацполиции

09:25 23.04.2026 Чт
2 мин
Речь идет не о 200-400 тысячах полицейских
Татьяна Степанова, Юлия Акимова, Ростислав Шаправский
"У нас большой некомплект": Выговский рассказал, сколько людей работает в Нацполиции Фото: глава Нацполиции Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Национальной полиции Украины сейчас работает чуть более 100 тысяч полицейских. Есть большая нехватка работников.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский.

"По кадрам ситуация сложная. У нас большой некомплект. Люди, к сожалению, сегодня не очень хотят идти в полицию. Мы объявляем конкурсы, но мало имеем кандидатов", - сказал Выговский.

По его словам, здесь несколько факторов. Первое - все понимают нагрузку, которая есть у полицейских, а второе - низкие зарплаты.

Общий некомплект в Нацполиции сейчас около 18%, в патрульной полиции, которая работает на улице, некомплект 25,9%.

"При этом большая нагрузка. И меня откровенно удивляет, когда люди в сетях, так называемые "эксперты", "лидеры мнений" говорят, что в полиции работает 400 тысяч, 300, 200. Откуда эти цифры берут - мне непонятно. Официально в Национальной полиции сейчас работает чуть больше 100 тысяч полицейских", - рассказал Выговский.

Он также объяснил, почему полицейских не нужно отправлять на фронт.

"Когда говорят - давайте всех полицейских на фронт, а наберем с улицы. У нас есть много специфических направлений, которые требуют специальных знаний и образования. Невозможно взять с улицы сразу следователя, оперативника, криминалиста и так далее", - отметил глава Нацполиции.

Скандал с полицейскими

Напомним, утром воскресенья, 19 апреля, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как двое патрульных, прибывших на место стрельбы в Киеве, убегают после услышанных выстрелов.

Сразу же после этого глава МВД Игорь Клименко поручил провести расследование действий правоохранителей, а генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков после скандала подал в отставку.

В понедельник, 20 апреля, двум киевским патрульным сообщили о подозрении после стрельбы 18 апреля. Их бездействие позволило вооруженному нападающему продолжить стрелять в людей.

Вчера, 22 апреля, за патрульных внесли залог в размере 266 тысяч 240 гривен.

