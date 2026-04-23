"У нас великий некомплект": Вигівський розповів, скільки людей працює в Нацполіції

09:25 23.04.2026 Чт
Йдеться не про 200-400 тисяч поліцейських
"У нас великий некомплект": Вигівський розповів, скільки людей працює в Нацполіції Фото: глава Нацполіції Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Національній поліції України наразі працює трохи більше 100 тисяч поліцейських. Є велика нестача працівників.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

"По кадрах ситуація складна. В нас великий некомплект. Люди, на жаль, сьогодні не дуже хочуть йти в поліцію. Ми оголошуємо конкурси, але мало маємо кандидатів", - сказав Вигівський.

За його словами, тут декілька факторів. Перше - всі розуміють навантаження, яке є у поліцейських, а друге - низькі зарплати.

Загальний некомплект у Нацполіції зараз близько 18%, у патрульній поліції, яка працює на вулиці, некомплект 25,9%.

"При цьому велике навантаження. І мене відверто дивує, коли люди в мережах, так звані "експерти", "лідери думок" кажуть, що у поліції працює 400 тисяч, 300, 200. Звідки ці цифри беруть - мені незрозуміло. Офіційно в Національної поліції зараз працює трохи більше 100 тисяч поліцейських", - розповів Вигівський.

Він також пояснив, чому поліцейських не потрібно відправляти на фронт.

"Коли кажуть - давайте всіх поліцейських на фронт, а наберемо з вулиці. У нас є багато специфічних напрямків, які потребують спеціальних знань і освіти. Неможливо взяти з вулиці одразу слідчого, оперативника, криміналіста і так далі", - зазначив глава Нацполіції.

Скандал з поліцейськими

Нагадаємо, вранці неділі, 19 квітня, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини у Києві, втікають після почутих пострілів.

Відразу ж після цього голова МВС Ігор Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, а генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков після скандалу подав у відставку.

В понеділок, 20 квітня, двом київським патрульним повідомили про підозру після стрілянини 18 квітня. Їхня бездіяльність дозволила озброєному нападнику продовжити стріляти в людей.

Вчора, 22 квітня, за патрульних внесли застави у розмірі 266 тисяч 240 гривень.

Різке погіршення: як змінять погоду сьогодні атмосферні фронти
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським